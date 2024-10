Al-Hilal só com vitórias

O lateral direito português João Cancelo foi titular e esteve na origem do primeiro golo do Al-Hilal, aos 15 minutos, ao cruzar a bola para a finalização do avançado sérvio Aleksandar Motrovic.



No início da segunda parte, os campeões sauditas apanharam um susto quando o avançado brasileiro João Pedro introduziu a bola na baliza do Al-Hilal, mas o golo não seria sancionado após recurso ao videoárbitro.



O médio sérvio Milinkovic-Savic resolveu praticamente o destino da partida, aos 62 minutos, ao aproveitar uma saída em falso do guarda-redes contrário para fazer o 2-0, tendo o Al-Hilal gerido a vantagem até final.



O internacional português Rúben Neves não jogou hoje por se encontrar lesionado, lesão que o vai manter mais algum tempo fora dos relvados.



Com esta vitória, a equipa de Jorge Jesus isolou-se no comando da Liga com 24 pontos, seguido pelo Al-Ittihad, com 21, pelo Al-Nassr, com 18, e pelo Al-Shabab, treinado por Vítor Pereira, com 15.



O sérvio Aleksandar Mitrovic lidera a lista de melhores marcadores, com 10 golos, seguido dos francês Karim Benzema, do Al-Ittihad, com oito, e de Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, com seis.