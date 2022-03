Al Hilal vence Al Raed do treinador João Pedro Sousa com golo de Marega

O bicampeão saudita só aos 89 minutos conseguiu furar a muralha defensiva do Al Raed, que contou com o internacional português Éder, com um golo de Marega, lançado no jogo aos 63 por troca com o brasileiro Matheus Pereira, que já representou o Sporting.



O Al Hilal, que somou o quinto triunfo consecutivo na liga saudita, segue, provisoriamente, na segunda posição, com 46 pontos, mas menos dois jogos, a oito do líder Al Ittihad, que ainda hoje defronta o Al Shabab (terceiro, com 46).



O Al Raed, que luta pela permanência, é o nono classificado, com 29 pontos, com quatro de vantagem sobre o Al Faisaly (13.º, com 25), do treinador português Daniel Ramos, que é o primeiro emblema acima da linha de despromoção.