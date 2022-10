Al Musrati e Iuri Medeiros voltam às opções do Braga

O médio internacional líbio e o ala esquerdino português falharam os últimos jogos dos minhotos devido a lesão (Iuri Medeiros apenas a derrota caseira com o Desportivo de Chaves, 1-0) e estão de volta às opções do técnico.Os belgas venceram em Braga por 2-1 na ronda anterior do grupo D, na passada quinta-feira, com uma reviravolta nos últimos minutos consumada com um "bis" do sueco Gustaf Nilsson.Antes e depois da derrota europeia, o Sporting de Braga também perdeu, primeiro com o FC Porto (4-1 no "Dragão") e, no domingo, com o Desportivo de Chaves (1-0, em casa), ambas para o campeonato.O Sporting de Braga, que parte hoje para a Bélgica, realiza o habitual treino no recinto do adversário pelas 18h00. Meia hora antes, Artur Jorge e um jogador fazem a antevisão da partida em conferência de imprensa.Sporting de Braga, segundo classificado do grupo D, com seis pontos, e Union Saint Gilloise, primeiro, com nove, defrontam-se a partir das 17h45 de quinta-feira, no Estádio Den Dreef, em Leuven, na Bélgica, jogo que será arbitrado pelo azeri Aliyar Aghayev.Matheus, Tiago Sá e Bernardo.Fabiano, Dinis Pinto, Paulo Oliveira, Niakaté, Bruno Rodrigues, Tormena, Victor Gómez e Sequeira.Castro, Racic, Gorby, André Horta e Al Musrati.Abel Ruiz, Diego Lainez, Ricardo Horta, Rodrigo Gomes, Iuri Medeiros, Álvaro Djaló, Vitinha e Banza.