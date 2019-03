Al Nasr, de Rui Vitória, vence e reduz atraso para o líder Al-Hilal

Lusa Comentários 08 Mar, 2019, 20:37 | Futebol Internacional

A equipa do Al-Ettifaq, nono classificado, chegou a estar a vencer por 2-0, graças aos golos do central uruguaio Ramon Arias, aos 27 minutos, e do médio eslovaco Filip Kiss, aos 56, mas a equipa de Rui Vitória operaria a reviravolta nos últimos 20 minutos.



O avançado marroquino Abderrazak Hamdallah reduziu para 2-1 aos 70 minutos, Fahad Al Jumayah igualou aos 89 e o mesmo Hamdallah daria o triunfo à equipa do Al Nasr, aos 90+8.



Com esta vitória, o Al Nasr manteve-se em segundo lugar e passou a somar 52 pontos, reduzindo a distância em relação ao Al-Hilal, ex-equipa de Jorge Jesus, para quatro pontos, beneficiando do empate a um golo cedido em casa pelo líder na receção ao Al-Wehda.