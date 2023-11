Ronaldo abriu o marcador aos 26 minutos, com o espanhol Laporte a marcar, aos 58, num jogo em que Otávio também foi titular no segundo classificado do campeonato, com 28 pontos, a quatro do Al Hilal, de Jorge Jesus.



Já o Al Khaleej, com Pedro Rebocho, Ivo Rodrigues e Fábio Martins no 'onze' titular, segue em 15.º com 10 pontos, três acima da primeira equipa em lugar de descida, o Al Akhdoud, de Jorge Mendonça, que hoje perdeu 3-2 com o Abha.