Al-Nassr, de Luís Castro, vence na Champions asiática sem Cristiano Ronaldo

A equipa de Cristiano Ronaldo, hoje poupado por Luís Castro, viu-se a perder desde o oitavo minuto, quando o internacional brasileiro Coutinho inaugurou o marcador, vantagem só desfeita aos 27 minutos, por Anderson Talisca, ex-Benfica.



O brasileiro fez três golos consecutivos, aos 27, 37 e 65 minutos, abrindo caminho para a quarta vitória consecutiva do Al-Nassr no grupo, embora o Al-Duahil tenha reentrado na discussão do resultado a dez minutos do fim, quando Coutinho bisou e lançou alguma incerteza no triunfo dos sauditas.



De registar um cartão vermelho exibido a Khalid Mohammed, aos 90+2 minutos, por agressão ao internacional português Otávio, lance que gerou uma confusão entre os jogadores das duas equipas, com empurrões mútuos.



Além de Otávio, esteve outro português em campo, o central Rúben Semedo, que jogou os 90 minutos no eixo da defesa do Al-Duhail.



Com este triunfo, o Al-Nassr lidera o grupo E isolado com 12 pontos, seguido dos iranianos do Persepolis, com sete, e do Istiqlol Dushanbe, do Tajiquistão, com dois, os quais empataram hoje a um golo, e do Al-Duahil, que é ultimo, com apenas um ponto.