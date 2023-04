Al Nassr de Ronaldo falha final da Taça saudita com terceiro jogo em branco

O terceiro jogo seguido sem marcar golos do Al Nassr, do avançado português Cristiano Ronaldo, significou hoje a eliminação nas meias-finais da Taça da Arábia Saudita de futebol, em casa com o Al Wehda (0-1).