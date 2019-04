Al Nassr, de Rui Vitória, apura-se para meias-finais da Taça da Arábia Saudita

Lusa Comentários 01 Abr, 2019, 20:49 | Futebol Internacional

O conjunto de Rui Vitória, que na sexta-feira ascendeu ao comando do campeonato ao vencer (3-2) na receção ao Al Hilal, ex-líder e que foi orientado por Jorge Jesus, chegou ao intervalo já em vantagem, depois de um golo de Fahad Al Jumayah, logo aos 10 minutos.



Rui Vitória, que em Portugal orientou equipas como o Benfica e o Vitória de Guimarães, entre outros, viu a sua equipa impor definitivamente a sua superioridade sobre o atual sétimo classificado da segunda divisão com golos do brasileiro Petros, aos 73 e 90 minutos, e de Abderrazak Hamdallah, na conversão de uma grande penalidade, aos 86.