Al Nassr, de Rui Vitória, entra a perder na Liga dos Campeões Asiática

Lusa Comentários 04 Mar, 2019, 17:51 | Futebol Internacional

Na deslocação ao Dubai, o conjunto saudita foi derrotado graças a uma grande penalidade convertida pelo médio brasileiro Fábio Lima, aos 62 minutos.



O Al Nassr entrou, assim, da pior forma na ‘Champions’ asiática, ocupando o último lugar do grupo A, que é liderado pelo Al Wasl, com três pontos.



No outro encontro do grupo, o Zob Ahan, do Irão, empatou 0-0 na receção ao Al Zawraa, do Iraque.