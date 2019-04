Al Nassr de Rui Vitória goleia e lidera na Arábia Saudita

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Abr, 2019, 08:01 / atualizado em 05 Abr, 2019, 08:01 | Futebol Internacional

Com este resultado, e quando faltam disputar apenas quatro jornadas, o Al Nassr soma 61 pontos, mais um do que o Al Hilal, a antiga equipa de Jorge Jesus, que venceu fora por 3-2.



O comando do Al Nassr, conquistado na ronda passada, foi mantido com um "hat-trick" do marroquino Abderrazak Hamdallah, contando ainda com um tento do brasileiro Petros e um autogolo do egípcio Atwa.





O Al Hilal, que perdeu o primeiro lugar da prova na ronda anterior ante o seu adversário (3-2), com o golo decisivo aos 90+7, chegou ao intervalo a perder 2-0 em casa do Al Hazm, contudo daria a volta no segundo tempo, vencendo com golo de Soriano, aos 90.