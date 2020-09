Al-Nassr, de Rui Vitória, nas meias-finais da Liga dos Campeões asiática

O Al-Nassr, orientado pelo português Rui Vitória, carimbou hoje a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões asiática de futebol, depois de vencer os também sauditas do Al-Ahli, por 2-0, em Doha, no Catar.