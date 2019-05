Al Nassr, de Rui Vitória, segura liderança na Arábia Saudita

Lusa Comentários 11 Mai, 2019, 22:57 | Futebol Internacional

Um ‘hat-trick’ de Abderrazak Hamdallah, aos cinco, 26 e 66 minutos, o primeiro de grande penalidade, selou o triunfo dos forasteiros.



A uma ronda do final, o Al Nassr manteve um ponto de vantagem sobre o Al Hilal, a ex-equipa de Jorge Jesus, que venceu fora o Al Ettifaq por 1-0, graças a um tento brasileiro Carlos Eduardo, ex-jogador de FC Porto e Estoril Praia, aos 52 minutos.



Na última jornada, agendada para quinta-feira, o Al Nassr recebe o Al Batin, penúltimo colocado, enquanto o Al Hilal será anfitrião do Al Shabab, terceiro.



O Al Shabah está na luta por um lugar nas eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões africanas com o Al Taawon, quarto colocado. Soma mais um ponto, depois de hoje ter conseguido um ‘nulo’ na receção ao ‘onze’ de Pedro Emanuel.