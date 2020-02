Al Nassr, de Rui Vitória, vence Al-Ain, de Pedro Emanuel, na `Champions` asiática

O Al-Ain esteve a vencer desde o minuto 18, quando o francês Omare Yaisien inaugurou o marcador, mas o Al Nassr operou a reviravolta na segunda parte, com golos de Mukhtar Ali e Abderrazak Hamdallah, aos 57 e 80 minutos, respetivamente.



Com este triunfo, a equipa do ex-treinador do Benfica, Rui Vitória, ascendeu ao segundo lugar do grupo D, com quatro pontos, os mesmos do primeiro, o Al-Sadd, do Qatar, enquanto os iranianos do Sepahan ocupam a terceira posição, com três pontos, e o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, a última, sem qualquer ponto.



Noutro jogo da Liga dos Campeões Asiáticos, o Al-Tawoon, da Arábia Saudita, treinado pelo português Vítor Campelos, ex-técnico do Moreirense, recebeu e venceu o Al-Duhail, do Qatar, por 2-0, na segunda jornada do grupo C.



Os dois golos foram marcados por Al-Sahlawi, aos 34 minutos, e por Abdulmajeed Al-Swat, aos 55.



Com este triunfo, a equipa de Vítor Campelos lidera o grupo C com seis pontos, seguido do Al-Duahil, com três, e do Al Sarjah, dos Emirados Árabes Unidos, e do Persepolis, do Irão, ambos com um ponto.