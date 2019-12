Al Nassr, de Rui Vitória, vence Al Feiha, de Jorge Simão, e lidera na Arábia

Num jogo em que o árbitro português Artur Soares Dias expulsou três jogadores, todos com vermelho direto, a formação da casa marcou primeiro, logo aos 11 minutos, por intermédio do chileno Ronnie Fernandez.



Ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, o ganês Samuel Owusu deixou os locais com 10, e, aos 65, foi o Al Nassr a ficar com 10, face à expulsão do guarda-redes australiano Brad Jones.



Pouco depois, aos 70 minutos, foi a vez do cabo-verdiano Gêgê, ex-jogador de Trofense, Sporting da Covilhã, Marítimo, Arouca ou Paços de Ferreira ser expulso, depois de se encostar a Artur Soares Dias, em protesto por uma decisão do árbitro luso.



Na parte final, num '10 contra nove', o Al Nassr não deu hipóteses, vencendo com um 'hat-trick' do marroquino Abderrazak Hamdallah, aos 73, 88 e 90+1 minutos, o primeiro de penálti, e um tento de Sultan Al Ghanam, aos 81.



Com este resultado, e após 13 rondas, o Al Nassr passou a somar 29 pontos, contra 24 do Al Wehda, 23 de Al Ahli (menos um jogo), Abha e Al-Raed, 22 do Al-Taawon e 21 do Al-Hilal, que tem três encontros em atraso. O Al Feiha é 11.º, com 16.