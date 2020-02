Al Nassr empata e Rui Vitória fica mais longe da liderança na Arábia Saudita

Depois de uma primeira parte sem golos, o Al Nassr, a jogar em casa com o penúltimo classificado, adiantou-se no marcador aos 62 minutos por intermédio do ponta de lança marroquino Abderrazak Hamdallah, que fez o seu 12 golo em 14 jogos do campeonato saudita.



No entanto, o Al Fateh conseguiu chegar ao empate aos 70 minutos, através do médio saudita Ali Al Hassan, e a partida terminou com a repartição de pontos.



O Al Nassr segue agora com 35 pontos em 17 jornadas, enquanto o Al Fateh é o 15.º com apenas 11 pontos.