Al Nassr, sem Cristiano Ronaldo, derrotado nos descontos na Champions asiática

Em Riade, o técnico transalpino Stefano Pioli nem sequer chamou o avançado luso para a ficha de jogo, na qual esteve Otávio, que foi lançado em campo aos 65 minutos.



Depois de um primeiro tempo sem golos, Akram Afif anotou o primeiro golo dos forasteiros, quando decorria o minuto 53, após receber a bola quase no meio-campo e galgar vários metros para bater facilmente o guarda-redes Bento.



A 10 minutos para o apito final, uma bola introduzida na própria baliza por Romain Saiss, na sequência de um cruzamento do lado esquerdo do ataque saudita, deixou o marcador empatado a um golo, igualdade que acabou por ser desfeita já no período de descontos, face ao penálti convertido por Adam Ounas (90+9).



Com este desfecho, o Al Nassr mantém a última posição do pódio da Zona Oeste, com 13 pontos, os mesmos do segundo colocado Al Hilal, de Jorge Jesus, que tem menos um jogo, seguindo ambos a três do líder Al Ahli. O Al Sadd é quarto, com 12.