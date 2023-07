Al Nassr sem Cristiano Ronaldo goleia Farense com `bis` de Talisca

Num duelo presenciado por cerca de sete mil espetadores, o médio-ofensivo brasileiro assinou um 'bis' na primeira parte, com golos aos quatro e 24 minutos, e Khalid (75), Abdulfattah Adam (90+1) e Sahlouli (90+4) apontaram os restantes tentos, enquanto Marco Matias marcou para os algarvios (oito).



Cristiano Ronaldo e o reforço croata Brozovic, que começaram a treinar esta semana, foram poupados pelo técnico português Luís Castro, no seu segundo encontro no comando técnico do conjunto asiático, e nem sequer estiveram no banco.



Já o Farense, que está de regresso ao escalão principal após dois anos de ausência, apresentou-se com duas novidades no 'onze', o guardião Luiz Felipe e o lateral direito Fran Delgado.



O Al Nassr entrou melhor, com Anderson Talisca a assinar o 1-0 logo aos quatro minutos, num remate em que Luiz Felipe pareceu mal batido, mas os algarvios reagiram bem, com Elves Baldé em evidência.



Após excelente jogada individual, o extremo luso-guineense ofereceu o empate a Marco Matias (oito) e dispôs de uma clara oportunidade de golo (11), cortada por Lajami 'em cima' da linha de baliza, com Talisca a devolver a vantagem ao Al Nassr, aos 24 minutos.



Na segunda parte, já com os outros três reforços em campo (Artur Jorge, Talys e Rafael Barbosa), o Farense tentou responder à desvantagem, mas raramente criou perigo, enquanto o adversário, mais eficaz, chegou à goleada com tentos de Khalid (75), Abdulfattah Adam (90+1) e Sahlouli (90+4).



O Al Nassr, que no Algarve já tinha vencido o Alverca, da Liga 3, por 2-0, prossegue o estágio na região com a realização do Troféu Algarve, defrontando os espanhóis do Celta de Vigo (17 de julho) e o Benfica (20 de julho), ambos no Estádio Algarve.



A equipa algarvia, que nesta pré-época já somava uma vitória, sobre a equipa de sub-23 (1-0), e uma derrota, perante o Wolverhampton (1-0), tem um jogo particular marcado com o Sporting, na próxima quarta-feira.