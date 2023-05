Al Nassr vence com Cristiano Ronaldo a marcar

O internacional português abriu caminho para a vitória do Al Nassr em casa do Al Tai, sétimo classificado, por 2-0, ao marcar na execução de um penálti, aos 52 minutos, vantagem que seria ampliada já perto do final, aos 81, pelo brasileiro ex-Benfica Anderson Talisca.Esta vitória do Al Nassr ganhou mais significado pelo facto de o seu rival direto na luta pelo título, Al Itthiad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, ter empatado em casa do Al Hilal, a dois golos, permitindo a aproximação do seu adversário para três pontos quando faltam três jornadas para o fim.A equipa do Al Hilal esteve a perder por 2-0, mas conseguiu recuperar e forçar o 2-2, com o segundo golo a ser marcado em período de compensações, aos 90+6 minutos, pelo avançado brasileiro Michael, impedindo que Nuno Espírito Santo deitasse já ‘uma mão’ ao título.Na sequência dos dois jogos de hoje da 27.ª jornada, o Al Itthiad lidera com 63 pontos, seguido do Al Nassr, com 60, do Al Shabab, que tem menos um jogo, com 53, e do Al Hilal, com 49.Na lista de melhores marcadores, Cristiano Ronaldo segue em quinto lugar, com 13 golos, com o avançado marroquino Abderrazak Hamdallah, do Al Itthiad, a liderar com 20.