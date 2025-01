Al Nassr vence e sobe provisoriamente a terceiro na Liga saudita

De grande penalidade, aos 42 minutos, o veterano avançado português fez o segundo golo da formação da casa, em que Sadio Mané (29 e 88) bisou e Otávio também foi titular, depois do tento inaugural do ex-Casa Pia Godwin Saviour (08).



O resultado deixa o Al Nassr com 28 pontos, provisoriamente em terceiro, enquanto o Al Okhdood é 14.º, com 12.



Em último, com apenas seis pontos, está o Al Fateh de José Gomes, que hoje perdeu em casa por 2-1 com o Al Wehda. Em jogo de equipas do meio da tabela, Tozé marcou Al Riyadh e Fábio Martins pelo Al Khaleej num empate a duas bolas.