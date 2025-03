Al Rayyan perde "Champions" asiática

Em Doha, a formação saudita adiantou-se com um golo de cabeça do brasileiro ex-FC Porto Galeno, aos 30 minutos, a passe de Roberto Firmino, que viria a bater um livre indireto dentro da área da equipa da casa, assistindo para o 2-0, do argelino Riyad Mahrez, aos 34.



No segundo tempo, um grande remate do brasileiro Roger, em arco, permitiu à formação do Qatar reduzir, aos 71, mas não só não conseguiu chegar ao empate como ainda sofreu o 3-1, por Al Buraikan, aos 90+6, acabando por sair em desvantagem do primeiro encontro da eliminatória, no qual terminou com menos um jogador, por expulsão de Bareiro (90+10).



A segunda mão dos ‘oitavos’ da competição está agendada para 11 de março, após uma primeira mão em que o Pakhtakor (Usbequistão), de Pedro Moreira, levou hoje a melhor sobre o Al Hilal (Arábia Saudita), de Jorge Jesus, por 1-0.