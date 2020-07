Al Sadd contrata internacional espanhol Santi Cazorla

Em comunicado, o emblema do Qatar explica que as duas partes já chegaram a acordo, faltando apenas a viagem do antigo internacional por Espanha para o Qatar para acertar os últimos detalhes.



Cazorla jogou as últimas duas épocas pelo Villarreal, clube pelo qual se formou e que esta época terminou esta época em quinto lugar, recuperando o nível após várias épocas afetado por lesões, ao serviço do Arsenal, que ameaçaram encerrar a carreira do médio ofensivo.



No domingo, numa entrevista após ter disputado o último dos 40 jogos que cumpriu esta época, anotando 15 golos, o médio 81 vezes internacional (15 golos) deixou claro que o Villarreal é a sua casa, pelo que "não é um adeus, mas um até já".



"Vou-me embora muito agradecido ao clube por me ter dado a oportunidade de jogar depois do calvário que passei, à equipa técnica, a toda a gente que não aparece nas fotos, e aos meus colegas de equipas, porque sem eles não seria possível", concluiu.