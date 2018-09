Al Sadd, de Jesualdo Ferreira, nas meias-finais da Liga dos Campeões asiática

Lusa Comentários 17 Set, 2018, 20:50 | Futebol Internacional

A equipa de Jesualdo, que logrou o apuramento graças à vitória por 3-1 alcançada no jogo da primeira mão, no Irão, adiantou-se no marcador aos 27 minutos, por Akram Afif, mas o Esteghlal restabeleceu a igualdade aos 32, através de Rouhollah Bagheri.



Na segunda parte, a formação iraniana consumou a reviravolta, com um golo de Morteza Tabrizi, aos 49 minutos, reentrando na discussão da eliminatória, mas o Al Sadd conseguiu empatar aos 90+2, por Bounedjah Baghdad, de penálti.



Pela equipa da casa alinharam o ex-internacionais espanhóis Xavi Hernández, uma das referências do FC Barcelona, e Gabi, que se mudou para o Al Sadd depois de sete épocas consecutivas ao serviço do Atlético Madrid.