Al-Taawon, de José Gomes, perde com Al Shabab

O Al Shabab adiantou-se no marcador aos 24 minutos, pelo avançado nigeriano Odion Ighalo, mas a equipa de José Gomes empatou aos 33, pelo central brasileiro Iago, empate que durou apenas três minutos, visto que o ex-avançado do Santa Clara Carlos Júnior repôs a vantagem para a equipa da casa.



Na segunda parte, o Al-Taawon viu as suas aspirações de restabelecer o empate irem por "água abaixo" aos 82 minutos, quando o médio saudita Hattan Bahebri fixou o resultado final em 3-1.



Com este triunfo, o Al Shabab subiu ao segundo lugar da I Liga saudita, com 28 pontos, a um apenas do Al-Ittihad FC, que lidera com 29, tendo menos um jogo, enquanto o Al-Taawon segue em 15.º lugar, penúltimo, com 11 pontos, em zona de despromoção.