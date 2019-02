Al Taawon, de Pedro Emanuel, vence e está a um ponto da `Champions` Asiática

Lusa Comentários 22 Fev, 2019, 16:45 | Futebol Internacional

O saudita Abdulfattah Adam (19 e 50 minutos) e o camaronês Leandre Tawamba (70 e 76) bisaram e marcaram os golos do Al Taawon, num jogo em que o Al Batin, em 13.º lugar, reduziu por intermédio do brasileiro Jhonnattann (79).



A equipa de Pedro Emanuel é quinta classificada no campeonato, a um ponto do terceiro, o Al-Shabab, que tem menos um jogo disputado e ocupa a última vaga de acesso à Liga dos Campeões Asiática.



No jogo de hoje, o treinador português contou com o guarda-redes Cássio e os médios Nildo Petrolina e Heldon, jogadores que passaram pela I Liga Portuguesa.



O campeonato saudita é liderado pelo Al-Hilal, que viu sair Jorge Jesus no final de janeiro, seguido pelo Al-Nassr a distantes nove pontos e que contratou em 10 de janeiro Rui Vitória, despedido no início desse mês do Benfica.