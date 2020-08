Al Taawon de Vítor Campelos com sexta derrota consecutiva na Arábia Saudita

Com o central Ricardo Machado no onze, hoje o desaire foi caseiro, com o Al Ittifaq, por 1-0, com golo solitário de Abdullah Al Salem, aos 34 minutos.



Nos últimos 10 jogos, a equipa somou somente um triunfo, sendo que a atual série de derrotas já vai em seis seguidas.



Com dois jogos por disputar, o Al Taawon está em 10.º, com 32 pontos, três cima da linha de água e com uma almofada de três equipas abaixo de si, fora da zona de descida.



O Al Hilal já garantiu o título de campeão, liderando o campeonato com seis pontos para o Al Nassr de Rui Vitória, que tem o segundo lugar assegurado por grande margem.