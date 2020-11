Al Wehda, de Ivo Vieira, soma terceira derrota consecutiva na liga saudita

O tento a abrir do defesa Al Sahbi, logo aos dois minutos, e o segundo do avançado El Berkaoui (18), a ampliar a vantagem, deixava antever grandes dificuldades para a equipa do Al Wehda, mas a reação, primeiro por Niakete (33) e, depois por Hernâni (39), levou a decisão para o segundo tempo, no qual acabou por sofrer um golo já nos descontos, pelos pés de Adam (90+3).



Com este desaire, o Al Wehda continua com três pontos, no 13.º lugar, enquanto o Al-Read sobe à quinta posição, com sete, os mesmos de Al-Fateh, Al-Hilal, Al Shabab e Al-Fysaly, todos com menos um jogo.