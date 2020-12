Al Wheda, de Ivo Vieira, regressa aos triunfos com a ajuda de Hêrnani

O Al Wheda, do técnico português Ivo Vieira, regressou hoje às vitórias na Liga da Arábia Saudita de futebol e subiu ao nono lugar, depois de receber e vencer o Al Ain, por 2-1, com a ajuda de Hêrnani.