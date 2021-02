Alavés sai da zona de despromoção na Liga espanhola

Joselu Mato fez o único golo da partida, aos 66 minutos, com assistência de Martín Aguirregabiria, o que permite à formação de Vitória subir do antepenúltimo lugar para o 15.º, com 22 pontos. O Valladolid desce a 17.º, com 20 pontos.



Abelardo Fernández, treinador do Alavés desde meados de janeiro, consegue ao quinto jogo a sua primeira vitória, relançando o clube na luta pela manutenção.