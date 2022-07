Alejandro Hernández apita Benfica na Luz, Srdjan Jovanovic na Dinamarca

Na terça-feira, o Benfica recebe no Estádio da Luz o Midtjylland, que despediu o treinador Bo Henriksen na quinta-feira, em jogo com início às 20:00.



Alejandro Hernández, de 39 anos, é internacional desde 2014, e vai apitar pela primeira vez um encontro das ‘águias’, sendo auxiliado pelos compatriotas José Naranjo e Diego Sánchez Rojo. José Luis Munuera será o quarto árbitro.



Em 09 de agosto, os ‘encarnados’ voltam a defrontar os nórdicos na segunda mão, no Estádio Randers, a partir das 18:45 (hora de Lisboa), um jogo decisivo que vai ser arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic, naquela que será a terceira presença em jogos do Benfica.



Internacional desde 2015, Jovanovic, de 36 anos, vai ter a companhia dos auxiliares Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, enquanto Momcilo Markovic vai desempenhar a função de quarto árbitro.



Jovanovic apitou as vitórias ‘encarnadas’ diante do Lech Poznan (4-0), para a fase de grupo da Liga Europa 2020/21, e do Spartak Moscovo (2-0), da terceira pré-eliminatória da ‘Champions’ da época passada.



O português Artur Soares Dias foi designado para dirigir a primeira mão da terceira eliminatória entre os sérvios do Estrela Vermelha e os arménios do Pyunik, em Belgrado, Sérvia.



De acordo com a UEFA, as partidas da terceira pré-eliminatória vão ter, pela primeira vez, videoárbitro (VAR).