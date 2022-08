Alemães e belgas podem dar `dores de cabeça` ao favorito Sporting de Braga

A equipa da capital alemã subiu pela primeira vez ao primeiro escalão do futebol germânico apenas em 2019, tendo desde então melhorado sempre as suas classificações: 11.º (2019/20), sétimo (2020/21) e quinto (2021/22).



Com estabilidade no comando técnico – o suíço Urs Ficher inicia a quinta época como treinador da equipa -, o Union Berlim teve um bom início de campeonato, com duas vitórias e um empate que lhe garantem o terceiro lugar atual na Bundesliga, e poderá ser o adversário mais difícil dos minhotos.



O defesa central português Diogo Leite, que jogou no Sporting de Braga na época passada, também emprestado pelo FC Porto, é um dos reforços do Union Berlim e foi titular nos três jogos do campeonato.



A dupla de avançados formada pelo avançado internacional norte-americano Jordan Siebatcheu, contratado aos suíços do Young Boys, pelos quais marcou 27 golos, e pelo internacional pelo Suriname (nascido nos Países Baixos) Sheraldo Becker marcou quatro dos cinco golos da equipa berlinense no campeonato e deve merecer atenção especial do técnico bracarense.



O Union Saint-Gilloise foi a grande surpresa da temporada transata na Bélgica, tendo chegado ao fim da fase regular em primeiro lugar. Contudo, no ‘play-off’ de apuramento do campeão perdeu a corrida para o Club Brugge, tendo ficado em segundo lugar.



Eliminado pelo Rangers na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões (perdeu 3-0 em Glasgow depois de uma promissora vitória por 2-0 em casa), o Union Saint-Gilloise ocupa atualmente a nona posição do campeonato belga, com sete pontos, menos cinco do que Genk, primeiro, e Antuérpia, segundo, sendo que tem menos uma partida realizada.



Karel Geraerts sucedeu como treinador a Felice Mazzu, que saiu para o Anderlecht, tendo o Union Saint-Gilloise no médio internacional maltês de origem francesa Teddy Teuma, com três golos (dois no campeonato, um na fase preliminar da ‘Champions’), e no avançado internacional belga Dante Vanzeir, dois dos principais destaques.



O plantel da formação belga conta ainda com o médio costa-marfinense Lazare Amani, que já passou por Portugal, pelo Estoril Praia, em 2020/21, então emprestado pelo Charleroi.



Atual quinto classificado do campeonato sueco, a sete pontos de distância do líder BK Hacken, o Malmo, que entrou para este sorteio inserido no pote 2, tem no médio internacional dinamarquês Anders Christiansen, no avançado internacional norueguês Jo Berget, e nos pontas-de-lança internacionais suecos Kiese Thelin e Ola Toinoven algumas das suas principais e mais experientes figuras.



Histórico daquele país, é o clube com mais campeonatos (22) e Taças da Suécia (15), sendo o atual bicampeão da Suécia e detentor da taça.



O falhanço na fase preliminar da Liga dos Campeões, eliminados pelos lituanos do Zalgiris, há cerca de um mês, ditou pouco depois a saída do treinador Milos Milojevic, sendo a equipa agora orientada por Andreas Georgson.



Os jogos da fase de grupos realizam-se em 08 de setembro (primeira jornada), 15 de setembro (segunda), 06 de outubro (terceira), 13 de outubro (quarta), 27 de outubro (quinta) e 03 de novembro (sexta e última).



A final da edição de 2022/23 da Liga Europa está agendada para 31 de maio de 2023, na Puskas Arena, em Budapeste (Hungria).