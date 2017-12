Alemães recebem 350 mil euros por título mundial2018

Mário Aleixo - RTP 13 Dez, 2017, 11:48 / atualizado em 13 Dez, 2017, 11:48 | Futebol Internacional

"As negociações com o capitão Manuel Neuer e toda a equipa foram tranquilas, com abertura e fáceis", revelou o secretário-geral da DFB, Friedrich Curius.



Em relação ao Mundial2014, no Brasil, em que a Alemanha conquistou o seu quarto título mundial de futebol, batendo na final a Argentina (1-0), existe uma subida no prémio, dos 300.00 para os 350.000 euros.



"Para os nossos jogadores tornarem-se campeões mundiais pela segunda vez consecutiva, pela primeira vez na história do futebol alemão, representa uma grande motivação", referiu também o presidente da Federação, Reinhard Grindel.



A Alemanha não prevê a atribuição de qualquer prémio caso a seleção se qualifique para os oitavos de final, mas a presença nos "quartos" valerá 75.000 euros a cada jogador, nas meias-finais 125.000 e a presença final 200.000, enquanto o terceiro lugar dará 150.000.



No Mundial2018, que decorrerá entre 14 de junho e 15 de julho, a Alemanha terá como adversários na fase de grupos o México, Suécia e Coreia do Sul.