Alemanha afunda República Checa, Inglaterra goleia Malta

Um golo de Hummels, aos 88 minutos, deu a vitória aos bávaros, que se tinham adiantado logo aos quatro minutos, por Werner, mas viram Darida (78) dar esperança aos anfitriões.



Com a vitória da Irlanda do Norte em São Marino (3-0), graças a um ‘bis’ de Magennis e um penálti de Davis, os checos estão cada vez mais longe do duo da frente e já só poderão alcançar o segundo posto.



A Alemanha está muito próxima de se qualificar para o Mundial da Rússia, no primeiro lugar, com 21 pontos, sendo que a Irlanda do Norte solidificou o segundo posto, lugar de ‘play-off’, com 16.



A República Checa, que na segunda-feira visita os norte-irlandeses, tem nove pontos, mais dois do que a Noruega e o Azerbaijão, que hoje se defrontaram num duelo que sorriu aos nórdicos (2-0), com São Marino em último, sem pontos.



Em jogo arbitrado por Artur Soares Dias, a Inglaterra goleou em Malta, com Harry Kane em ‘grande’, ao marcar dois golos, aos 53 e 90+2 minutos, e a assistir outro, de Welbeck, aos 90+1, com o tento do defesa Bertrand (86) a completar o marcador.



Apesar de não ter conseguido, nos primeiros 45 minutos, quebrar a resistência do lanterna-vermelha da ‘poule’, que ainda não pontuou, a Inglaterra aproximou-se do Mundial2018, somando agora 17 pontos, a três jornadas do fim do grupo F, dois a mais do que a Eslováquia, que hoje venceu a vizinha Eslovénia, que tem 11.



Um golo solitário de Adam Nemec, aos 81 minutos, deu a vitória aos homens da casa, sendo que várias defesas do guarda-redes ex-Benfica Oblak ‘salvaram’ os forasteiros de um resultado mais desnivelado.



A jogar fora de casa, a Escócia não teve dificuldades em vencer a Lituânia, por 3-0, e soma agora 11 pontos, alimentando ainda o ‘sonho’ de voltar a participar numa fase final de um Mundial, enquanto os anfitriões, com cinco pontos, já estão afastados.



Na segunda-feira, os dois primeiros classificados defrontam-se em Inglaterra, uma oportunidade para a Escócia, que recebe Malta, e para a Eslovénia, anfitriã da Lituânia, de se aproximarem da frente.



No Grupo E, a Dinamarca relançou a luta pelo apuramento, ao golear em casa a líder Polónia por 4-0, graças a uma exibição ‘de gala’ de Christian Eriksen, que fez duas assistências antes de fechar a contagem, aos 80 minutos.



A três jornadas do fim da qualificação, os polacos continuam na liderança, com 16 pontos, mas são agora perseguidos por Montenegro, em lugar de ‘play-off’, com 13, depois de vencerem no Cazaquistão por 3-0, com o médio do Sporting de Braga Nikola Vukcevic a titular.



Depois de um penálti falhado e de jogar contra 10 jogadores desde os 54 minutos, a Roménia só conseguiu levar de vencida a Arménia, em Bucareste, no período de descontos, quando Maxim fez o único golo da partida.



Os romenos são quartos, com nove pontos, menos quatro do que Montenegro e Dinamarca, que segue no terceiro lugar, enquanto a Arménia soma seis e o Cazaquistão dois.



Na segunda-feira, o Montenegro recebe a Roménia, com ‘tolerância zero’ para ambas as formações, enquanto a Dinamarca visita a Arménia e a Polónia recebe o Cazaquistão.