Alemanha bate Holanda nos penáltis e recupera título europeu feminino de sub-17

Lusa Comentários 17 Mai, 2019, 16:11 | Futebol Internacional

As germânicas, que chegaram ao sétimo título europeu no escalão, após as conquistas de 2017, 2016, 2014, 2012, 2009 e 2008, adiantaram-se no marcador por Sophie Weidauer, aos 19 minutos.



A vantagem durou pouco, com a holandesa Nikita Tromp a restabelecer a igualdade, aos 21 minutos, num resultado que se manteve até aos 90 minutos.



Seguiu-se o desempate através de grandes penalidades, nas quais as guarda-redes estiveram em destaque, com a alemã Pauline Nelles a defender três penáltis e a ver a bola bater no poste noutro, enquanto Lisa Alkemade – que entrou aos 90+1 para defender -, travou também três.



A nova campeã europeia tinha afastado nas meias-finais Portugal (2-0), na segunda presença da seleção das ‘quinas’ num Europeu feminino da categoria e com um inédito apuramento para a segunda fase.