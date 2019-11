Alemanha é `cabeça de cartaz` da 27.ª edição da Algarve Cup de futebol feminino

As oito participantes da 27.ª edição, a disputar entre 4 e 11 de março, foram hoje reveladas pela Federação Portuguesa de Futebol, organizadora da competição, que terá novamente as germânicas, segundas do ‘ranking’ mundial FIFA.



Além da Alemanha, estará a Suécia (quinta), que a eliminou nos quartos de final do Mundial2019, a Noruega (12.ª), a Itália (14.ª), a Dinamarca (15.ª), a Bélgica (18.ª), a Nova Zelândia (23.ª) e Portugal (31.º).



A seleção dos Estados Unidos, campeã mundial em título – depois de vencer a Holanda na final -, disputou pela última vez a Algarve Cup em 2015, numa competição em que é recordista de vitórias, com 10 títulos, o dobro dos contabilizados pela Noruega.