Alemanha soma quarto jogo consecutivo sem vencer

Os golos só surgiram na segunda parte. Aos 54 minutos, o extremo dos ingleses do Liverpool Luís Diaz, ex-FC Porto, inaugurou o marcador com uma cabeçada dentro da área, na sequência de um cruzamento de Juan Cuadrado, que marcaria o segundo, aos 82, na execução de um penálti a punir uma mão de Joshua Kimmich na área.



A Alemanha, como país organizador do Euro2024, está isenta da fase de qualificação e tem lugar garantido na fase final, razão pela qual tem realizado vários jogos de preparação de caráter particular nos quais a sua prestação tem deixado muito a desejar.



Além da derrota de agora frente à Colômbia, a "mannschaft" não venceu nenhum dos três jogos anteriores. Na Polónia, na última sexta-feira, foi derrotada por 1-0 pela seleção orientada por Fernando Santos, empatou na receção à Ucrânia a três golos, no dia 12 de junho, e perdeu em casa perante a Bélgica, por 3-2, em 28 de março, remontando a última vitória a 25 de março, na receção ao Peru, por 3-2.