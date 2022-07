Alemanha supera Áustria e está nas meias-finais

Em Brentford, a médio Lina Magull, do Bayern Munique, à passagem do minuto 25, colocou as germânicas na frente, deixando a seleção oito vezes campeã europeia bem encaminhada para assegurar um lugar nas 'meias', para defrontar o vencedor do confronto entre a França e Países Baixos, equipa campeã em título.



No segundo tempo, as germânicas até podiam ter ampliado a vantagem logo no recomeço, quando Giulia Gwinn, aos 46 minutos, acertou em cheio no travessão, pontaria a mais que as austríacas Barbara Dunst e Sarah Puntigam tiveram igualmente momentos depois, a primeira ao colocar em jeito na barra e a segunda ao atirar com estrondo ao poste da baliza defendida por Frohms.



A oito minutos do fim, Klara Bühl protagonizou o falhanço da partida, ao desperdiçar a chance de colocar um ponto final na eliminatória, mas, quando só tinha de encostar para a baliza praticamente descoberta, conseguiu atirar para fora.



Já em cima do minuto 90, a capitã Alexandra Popp mostrou à colega Bühl como se faz com a guarda-redes só pela frente, ainda que tenha tido a tarefa facilitada, visto que Zinsberger demorou demasiado tempo a soltar a bola, com a avançada a apressar-se a fazer a pressão para 'selar' o apuramento.



No outros duelos do quartos de final, a Suécia mede forças com a Bélgica, na sexta-feira, e a França defronta os Países Baixos, seleção campeã em título, no sábado.