Alemão Sami Khedira recebeu `luz verde` para voltar a competir normalmente

Lusa Comentários 21 Mar, 2019, 18:29 | Futebol Internacional

"Sami Khedira, que foi sujeito a um estudo eletrofisiológico e a uma ablação de arritmia cardíaca, em 20 de fevereiro, passou nos exames cardiológicos e pode retomar a atividade desportiva normal e intensa", pode ler-se na nota divulgada pelos 'bianconeri'.



O internacional alemão, de 31 anos, esteve afastado dos relvados no último mês, depois de ter sentido uma aceleração anormal do ritmo cardíaco durante um treino da Juventus, em 19 de fevereiro.



Desde então, Khedira, que é companheiro de equipa dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, falhou seis partidas pelos campeões italianos, entre as quais as duas diante do Atlético de Madrid, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.



O médio germânico, de ascendência tunisina, cumpre a quarta temporada na Juventus, à qual chegou em 2015, proveniente do Real Madrid, sendo que esta época atuou em 15 jogos e anotou dois golos.