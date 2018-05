Alex Ferguson operado de urgência após hemorragia cerebral

RTP Comentários 05 Mai, 2018, 20:28 / atualizado em 05 Mai, 2018, 20:40 | Futebol Internacional

Alex Ferguson terminou a carreira de treinador em 2013, após quase 23 anos no comando técnico do Manchester United | Reuters

“O procedimento correu bem, mas [Ferguson] precisa de cuidados intensivos com vista à sua recuperação”, pode ler-se no comunicado do Manchester United, clube que é atualmente orientado por José Mourinho.



Alex Ferguson, com 76 anos, foi técnico do Manchester United entre 1986 e 2013. Venceu a Liga dos Campeões em duas ocasiões e foi campeão inglês por 13 vezes.