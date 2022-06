Alexandre Penetra diz que sub-21 tem de mostrar favoritismo

O central do Famalicão, de 20 anos, falava em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde também abordou a confiança do grupo liderado por Rui Jorge e o sonho de chegar um dia à seleção principal.



“As expectativas são sempre as mesmas: tentar ajudar ao máximo a equipa, seja em treino ou em jogo. Quero ajudar a equipa da melhor forma. Queremos chegar (à última jornada) já com as contas totalmente arrumadas, ganhar os três jogos, que é o grande objetivo destas jornadas de qualificação”, declarou Alexandre Penetra.



Portugal é “melhor coletivamente e individualmente” e, por isso, o “favoritismo tem de ser colocado em campo”, segundo o jovem defesa central, que destacou ainda a “grande motivação e confiança” vivida no grupo.



“O grupo está muito motivado e confiante para o primeiro jogo, que é o mais importante. A confiança está lá em cima, sabemos que só dependemos de nós”, revelou.



A terminar, falou do sonho de um dia poder vir a ser internacional AA e confessou que Pepe e Rúben Dias são os seus ídolos.



“Sonho de todos nós é chegar à seleção A, mas, para isso, falta muito trabalho e é isso que todos vamos fazer. Pepe e Rúben Dias são os meus dois ídolos neste momento”, concluiu.



A equipa comandada por Rui Jorge parte hoje para a Arménia, pelas 14h00, tendo chegada prevista para as 23h45 (20h45 em Lisboa).



Os vice-campeões europeus de sub-21 concluem em junho a qualificação para a prova continental, que se vai realizar na Roménia e na Geórgia, em 2023, com três encontros do grupo 4: com a Bielorrússia, em 4 de junho, na Arménia, o Liechtenstein, em 7 de junho, em Vaduz, e a receção à Grécia, no Estádio Cidade de Barcelos, em 11 de junho.



Portugal lidera o agrupamento, com 19 pontos, seguido da Grécia, com 17, enquanto a Islândia e a Bielorrússia somam nove. O Chipre, com oito, e o Liechtenstein, ainda sem qualquer ponto somado, ocupam as duas últimas posições. Os primeiros posicionados de cada grupo apuram-se diretamente, tal como o melhor segundo, com os restantes a disputarem um "play-off" para ocupar as últimas oito vagas do Campeonato da Europa.