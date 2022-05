Alexandre Santos devolve título de campeão do Girabola ao Petro de Luanda

Kinito, aos 34 minutos, Tiago Azulão, aos 60, e Ito, aos 76, marcaram os golos que garantiram o 16.º título do Petro de Luanda e o primeiro de Alexandre Santos em Angola. Jó Paciência, aos 90+4, reduziu a desvantagem.



O último título do Petro de Luanda foi conquistado em 2009, sob a liderança do treinador português Bernardino Pedroto.



Os novos campeões angolanos somam 68 pontos, à frente do Sagrada Esperança, segundo classificado, com 59.



O Progresso do Sambizanga, com 18 pontos, na 14.ª posição, o Kabuscorp do Palanca, com 14, na 15.ª posição, e o Sporting de Benguela, que tem nove pontos, na última posição já não têm possibilidade de continuarem na primeira divisão do futebol angolano.



Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 17.







Resultados da 26.ª jornada:



- Sábado, 16 abr:



Interclube -- Sporting de Cabinda, 2-1



Sporting de Benguela -- Académica do Lobito, 1-1



Kabuscorp do Palanca -- Recreativo do Libolo, 0-1



- Domingo, 17 abr:



1.º de Agosto -- Bravos do Maquis, 0-1



Desportivo da Lunda Sul -- Desportivo da Huila, 2-1



Recreativo da Caála -- Wiliete de Benguela, 0-0



Cuando Cubango FC -- Progresso do Sambizanga, 2-1



- Quarta-feira, 18 mai:



Petro de Luanda -- Sagrada Esperança, 3-1







Classificação:



1. Petro de Luanda, 68 pontos.



2. Sagrada Esperança, 59.



3. 1.º de Agosto, 55.



4. Interclube, 46.



5. Bravos do Maquis, 44.



6. Desportivo da Huila, 41.



7. Académica do Lobito, 39.



8. Recreativo da Caála, 38.



9. Recreativo do Libolo, 36.



10. Wiliete de Benguela, 34.



11. Cuando Cubango FC, 32.



12. Sporting de Cabinda, 32.



13. Desportivo da Lunda Sul, 30.



14. Progresso do Sambizanga, 18.



15. Kabuscorp do Palanca, 14.



16. Sporting de Benguela, 9.