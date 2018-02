Alexis Sánchez condenado por fraude fiscal

Mário Aleixo - RTP 07 Fev, 2018, 11:27 / atualizado em 07 Fev, 2018, 11:27 | Futebol Internacional

Segundo o acordo alcançado entre Alexis Sánchez e a Autoridade Tributária e o Ministério Público espanhóis, citado pela agência Efe, o internacional chileno reconheceu ter cometido fraude fiscal nos anos de 2012 e 2013 e devolveu a totalidade do valor, acrescido de juros.



O avançado, que integra agora o plantel do Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, explicou ao juiz titular do processo a forma como simulou a concessão de direitos de imagem a duas empresas estrangeiras das quais era proprietário, com o objetivo de evitar pagar impostos.