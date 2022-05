Alfred Schreuder assume comando técnico do Ajax na próxima época

Schreuder, de 49 anos, regressa ao Ajax, desta vez como técnico principal, depois de, em 2018/19, ter sido adjunto de Erik ten Hag, que vai rumar ao Manchester United no final da época e depois de já ter assegurado o tricampeonato holandês.



O técnico vinculou-se ao emblema de Amesterdão até junho de 2024, num acordo que inclui mais uma temporada de opção.



Nos Países Baixos, o antigo médio iniciou a sua carreira de treinador no Vitesse, como adjunto, tendo depois passado ao comando técnico do Twente durante três temporadas.



Schreuder passou também pelo futebol alemão, primeiro como adjunto e depois como técnico principal ao serviço do Hoffenheim, e fez parte da equipa técnica de Ronald Koeman no FC Barcelona.



Na Bélgica, o técnico holandês está perto de conquistar o campeonato com o Club Brugge, que ocupa a liderança com mais três pontos do que o Union St. Gilloise, quando faltam disputar duas jornadas da competição.