Algarve Cup. Francisco Neto sem medo das adversárias

”, disse o treinador aos jornalistas no Vale do Garrão, em Almancil, Loulé, na véspera da estreia no torneio algarvio.A competição serve de teste ao confronto duplo, com Alemanha e Bulgária, dentro de dois meses, a contar para a fase de qualificação para o Mundial de 2023., prosseguiu o selecionador sobre estes dois compromissos particulares,”, confessou Francisco Neto.A estreia de Portugal no torneio será frente à Noruega, vencedora da prova em cinco ocasiões, esta quarta-feira, no Estádio Municipal de Lagos, às 18h30.No duelo de confrontos entre os dois conjuntos, as portuguesas somam sete derrotas e apenas uma vitória, curiosamente no último jogo disputado entre ambas, na Algarve Cup de 2018.”, apontou o selecionador português.

Na Algarve Cup de 2022, participam cinco seleções (Portugal, Noruega, Suécia, Dinamarca e Itália), sendo que cada uma jogará dois encontros na fase inicial, apurando-se as duas com melhor pontuação para a final, enquanto as outras três definirão a restante classificação final em jogos de 45 minutos.