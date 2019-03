Algarve Cup. Noruega vence grupo, Portugal sonha com a final

Lusa Comentários 01 Mar, 2019, 20:19 | Futebol Internacional

No Grupo C, num jogo entre duas equipas apuradas para o Mundial de 2019, que decorre em França, entre 07 de junho e 07 de julho, a Noruega bateu a China por 3-1 e garantiu o primeiro lugar do agrupamento.



O jogo, disputado em Albufeira, decidiu-se logo na primeira metade, com os tentos de Isabell Herlovsen (09 minutos), Haiyan Wu (30, na própria baliza) e Emilie Bosshard Haavi (42), enquanto Shanshan Wang (90) reduziu para as chinesas.



A Noruega ainda vai ter de ficar à espera dos resultados da última jornada do grupo para saber se tem lugar na final, uma vez que Polónia e Portugal, que hoje venceram os seus jogos nos grupos B e D, ainda podem qualificar-se para o jogo decisivo.



A seleção portuguesa, 32.ª do ‘ranking' mundial, surpreendeu a Suécia, nona da hierarquia FIFA, em Albufeira, por 2-1, virando o resultado com um golo de Cláudia Neto nos descontos (90+3 minutos).



Antes, as suecas - que jogaram toda a segunda parte em inferioridade numérica - chegaram à vantagem, por Nathalie Björn, de livre direto (68), e Diana Silva assinou, pouco depois (71), a momentânea igualdade.



A outra surpresa do dia foi protagonizada pela Polónia, a seleção com pior ‘ranking' do torneio (34.ª mundial), que bateu a Espanha (12.ª) por 3-0, saltando para o topo do Grupo B, com três pontos, a mesma pontuação das espanholas.



Paulina Dudek (25 minutos), Patrycja Balcerzak (34) e Weronika Zawistowska (49) assinaram os tentos da seleção polaca, que na segunda-feira defrontará a Holanda, mantendo aspirações em chegar à final.



No Grupo A, no outro jogo do dia entre ‘mundialistas', o Canadá bateu a Escócia por 1-0, com um tento de Christine Sinclair, na marcação de uma grande penalidade, aos 81 minutos.



As canadianas, que também podem chegar à final, ocupam o primeiro lugar do agrupamento, com quatro pontos, ficando a aguardar o resultado do último encontro do agrupamento, o Islândia-Escócia de segunda-feira.



A Algarve Cup encerra na quarta-feira, com a final - disputada pelos dois melhores primeiros classificados - e os restantes cinco jogos de classificação.