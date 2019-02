Algarve Cup: Sete seleções preparam Mundial feminino, Portugal foca-se no Euro2021

Lusa Comentários 26 Fev, 2019, 09:48 / atualizado em 26 Fev, 2019, 09:52 | Futebol Internacional

Canadá, Holanda, Suécia, Espanha, Noruega, China e Escócia são as sete equipas qualificadas para o Campeonato do Mundo, que terão na região algarvia um exigente ‘aperitivo' para a competição marcada para França, entre 07 de junho e 07 de julho.



A principal novidade desta edição do torneio algarvio, que se jogará em cinco estádios, até 06 de março, é a alteração do formato da fase inicial para quatro grupos de três equipas, em detrimento do modelo de três grupos de quatro equipas utilizado nos últimos anos.



Em 2018, as ‘bodas da prata’ da prova organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) culminaram numa final cancelada, devido às más condições climatéricas, tendo o troféu sido entregue, de forma inédita no historial da competição, às duas finalistas: Holanda e Suécia.



Holandesas e suecas, sétimas e nonas classificadas do ‘ranking' mundial, respetivamente, estão ambas de volta à região algarvia, com ambições em colocar o seu nome novamente na galeria de vencedores.



A Suécia está inserida no Grupo D, com Suíça (18.ª) e Portugal (32.ª), que em 2018 conseguiu a sua melhor prestação na história da prova, ao terminar no terceiro lugar, e que, agora, afastado do Mundial, já prepara a fase de qualificação para o Europeu de 2021, na qual enfrentará, a partir de agosto, Escócia, Finlândia, Albânia e Chipre.



O selecionador português, Francisco Neto, convocou 23 atletas para a Algarve Cup, com destaque para o regresso da habitual capitã Cláudia Neto, eleita a melhor jogadora do torneio em 2018, e para Bruna Costa, a única sem qualquer internacionalização ‘AA’ e chamada após Ana Borges se ter lesionado.



A Holanda, atual campeã europeia, integra o Grupo B, defrontando a Espanha (12.ª), que triunfou em 2017 e não defendeu o título no ano passado, e a Polónia, o conjunto com pior ‘ranking' do torneio (34.ª).



O lote de favoritos inclui ainda o Canadá, vencedor da prova em 2016 e a seleção com maior estatuto em prova (quinta da hierarquia mundial), que terá pela frente Islândia (22.ª) e Escócia (20.ª) no Grupo A.



A Noruega (13.ª), vencedora de quatro das cinco primeiras edições do torneio, entre 1994 e 1998, foi colocada no Grupo C, com a China (15.ª) e a Dinamarca (17.ª).



A participação portuguesa na Algarve Cup estende-se à árbitra Sandra Bastos, da Associação de Futebol de Aveiro, que terá como assistentes a inglesa Lisa Rashid e a sueca Julia Magnusson.



A Algarve Cup encerra em 06 de março, com a realização da final e de mais cinco jogos de classificação, em locais a definir após a última jornada da fase de grupos.