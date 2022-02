Algarve Cup. Sílvia Rebelo vê a seleção a crescer

”, explicou a jogadora, no Vale do Garrão, concelho de Loulé.Depois da vitória sobre a Noruega (2-0) e da derrota pesada frente à Suécia (4-0), as portuguesas vão reencontrar as norueguesas na quarta-feira, no Estádio Algarve (11:00), para o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.Sílvia Rebelo acredita que a equipa sairá mais preparada do torneio algarvio para os jogos de abril com Alemanha e Bulgária, na qualificação para o Mundial2023.afirmou, lembrando que as jogadoras portuguesas”.Depois da derrota de domingo frente às suecas, na segunda-feira o grupo realizou trabalho de descompressão muscular no ginásio e na piscina do hotel de estágio, em Almancil, voltando ao trabalho com bola esta terça-feira.”, sublinhou.Quanto ao confronto com a Noruega, a defesa do Benfica assinalou que “” e que será o terceiro encontro das portuguesas no espaço de uma semana.

“As equipas vão abordá-lo certamente de outra maneira. Seja como for, o nosso foco é sempre melhorar e preparar os jogos de qualificação (para o Mundial)”, concluiu.