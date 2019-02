Algarve Cup. Suécia goleia Suíça e Holanda perde com Espanha

Lusa Comentários 27 Fev, 2019, 20:01 | Futebol Internacional

A Suécia, quatro vezes vencedora do troféu, teve um arranque fulgurante, com uma goleada à Suíça, no Estádio Algarve, e assumiu o primeiro lugar do Grupo D, que também integra a seleção portuguesa, adversária das nórdicas na sexta-feira.



Mimmi Larsson, com três golos, aos 07, 34 e 66 minutos, foi a jogadora em destaque na partida. Ana Maria Crnogorcevic ainda igualou o marcador, aos 26, e Kosovare Asllani apontou, aos 62, o outro tento da Suécia.



No Estádio Municipal da Bela Vista, concelho de Lagoa, em jogo do Grupo B, a Espanha derrotou a campeão europeia Holanda, graças a um ‘bis' de Jennifer Hermoso, com um golo em cada parte, aos 20 e 63 minutos.



A equipa espanhola, vencedora da prova em 2017 e que no ano passado não defendeu o título, assumiu a liderança do agrupamento e defrontará a Polónia na segunda jornada, na sexta-feira.



Suécia e Holanda ‘repartiram' o título em 2018, na edição das ‘bodas da prata' da Algarve Cup, depois de a final do torneio organizado pela Federação Portuguesa de Futebol ter sido cancelada, devido às más condições climatéricas.



Ainda na jornada inaugural da 26.ª edição da prova, a Noruega operou uma reviravolta, consumada já nos descontos, para derrotar a Dinamarca por 2-1, colocando-se no topo do Grupo C, que integra também a China.



No Estádio Algarve, Nadia Nadim colocou as dinamarquesas em vantagem aos 17 minutos, resultado que se manteve até aos 77, quando Therese Asland igualou, acabando Lisa-Marie Utland por dar o triunfo às norueguesas perto do apito final.



A jornada inaugural da Algarve Cup teve ainda um empate sem golos entre Canadá e Islândia, no Estádio da Belavista, somando ambas um ponto no Grupo A, no qual a Escócia se estreia sexta-feira frente às canadianas.



A Algarve Cup encerra no dia 6 de março, com a final - disputada pelos dois melhores primeiros classificados - e os restantes cinco jogos de classificação.