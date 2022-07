Alison Brittain será a primeira mulher a presidir à Premier League inglesa

"Sou fã de futebol desde a infância e por isso estou absolutamente encantada por ser nomeada presidente da Premier League. O jogo é de enorme importância nacional, é amado por muitas pessoas à volta do mundo e pode ter um tremendo impacto positivo nas comunidades", disse a dirigente, em comunicado do organismo.



A dirigente assumiu o "verdadeiro privilégio de poder ajudar a desenvolver planos para o futuro", nomeadamente o de trabalhar para "garantir a sua sustentabilidade e sucesso a longo prazo".



Brittain vai iniciar funções no início de 2023, substituindo Peter McCormick, presidente interino desde janeiro após a renúncia de Gary Hoffman, depois da reação hostil dos clubes por ter permitido a aquisição do Newcastle por um fundo de investimento público saudita, cujo regime é frequentemente associado a sistemáticas violações dos direitos humanos.



"Alison teve um impacto positivo em todas as organizações em que esteve (...) Ela tem um excelente histórico de negócios, dá vida a projetos com um estilo prático e é respeitada e apreciada em todos os setores em que trabalhou", elogiou o diretor executivo da Premier League, Richard Masters.



Alison Brittain começou a carreira no setor bancário, sendo posteriormente CEO da Whitbread, um grupo de hotéis e restaurantes.