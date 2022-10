Allegri apela a Juventus compacta e melhor na defesa para derrotar Benfica

"Temos de fazer um jogo um bocadinho como fizemos antes, mas melhorando a parte defensiva. Sabemos que o Benfica tem qualidade e tem o apoio do público. Vai ser um jogo particular, vamos ter de nos concentrar durante todo o jogo, sem termos pressa e estarmos compactos", sublinhou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Na sala de imprensa do Estádio da Luz, em Lisboa, o treinador italiano lembrou que só a vitória no reduto dos 'encarnados' ainda pode garantir a presença nos 'oitavos', que, contudo, não depende apenas de si próprios, sendo que o ideal é "marcar dois golos".



"Temos de fazer um ótimo jogo. Sabemos que, às vezes, corre bem e outras vezes mal. Acho que vai correr bem. Posso estar enganado, mas temos de ter confiança, porque temos todas as qualidades para o conseguir", frisou o experiente técnico, de 55 anos.



Depois dos desaires com Paris Saint-Germain (2-1), Benfica (2-1) e Maccabi Haifa (2-0), intercalados por um triunfo na receção aos israelitas (3-1), a Juventus está agora numa série mais positiva em Itália, com duas vitórias seguidas, mas é preciso suster a euforia.



"O único risco que podemos correr, tendo em conta os últimos dois jogos, é estarmos demasiado eufóricos, entusiasmados e positivos. Temos de ter atitude certa e máxima atenção, como nos últimos dois jogos, mas que faltou em jogos anteriores", reforçou.



O defesa esquerdo brasileiro Alex Sandro, que representou o FC Porto entre as épocas 2011/12 e 2014/15, reforçou que o plantel sabe que "o único resultado importante é a vitória", realçando que a equipa se encontra num momento "de grande crescimento", embora tenha consciência da dificuldade da partida no reduto do ainda invicto Benfica.



"Estamos aqui para ganhar e jogar um grande jogo, porque estamos num momento de grande crescimento e este é o momento em que sabemos que não podemos falhar", disse, acrescentando: "O nosso único pensamento é a vitória. Viemos cá para vencer".



O internacional 'canarinho', de 31 anos, analisou o Benfica como "uma equipa que está a jogar bem este ano, com jogadores importantes", assegurando que, apesar de saber que será uma partida "muito difícil", a equipa transalpina vai efetuar um "ótimo jogo".



"Jogar aqui, contra o Benfica, foi sempre especial para mim e agora não será diferente. O estádio tem uma ótima atmosfera para jogar e requer o melhor de cada jogador. É uma grande oportunidade de voltar aqui e de poder fazer um grande jogo", expressou.



A Juventus ocupa a terceira posição do Grupo H, com três pontos somados, os mesmos do Maccabi Haifa, estando obrigada a vencer o Benfica para ainda poder sonhar com o apuramento. As 'águias' são segundas, com oito, tal como o líder Paris Saint-Germain.



O encontro da quinta jornada entre Benfica e Juventus está agendado para as 20:00 de terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, com a arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.