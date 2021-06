Alvaro Morata vai jogar mais um ano pela Juventus

Morata, de 28 anos, já tinha defendido as cores dos 'bianconeri’ entre 2014 e 2016, regressando a Turim em setembro passado, para um empréstimo até ao final da época.



O acordo então firmado previa o pagamento de 10 milhões de euros e tinha duas cláusulas de opção, alternativas - ou a compra do passe do jogador, por 45 milhões, ou o prolongamento do empréstimo, pelos mesmos 10 milhões, com a opção de compra agora por 35 milhões.



O jogador esteve bem no início da época em Itália, aproveitando a oportunidade criada pela ausência de Paolo Dybala, e tornou-se o segundo marcador da equipa, logo atrás de Cristiano Ronaldo.



Mesmo com uma segunda parte da época menos convincente, anotou no total 20 golos, dos quais 11 na Série A e seis na Liga dos Campeões.



"Morata fica no que é a sua casa. Uma casa em que já disputou 137 jogos, 79 como titular, fazendo 47 golos e contribuindo com 47 passes decisivos", destaca a Juventus, no anúncio do acordo.



Após nove títulos consecutivos de campeã, a Juventus apurou-se em dificuldade para a Liga dos Campeões, ao terminar em quarto lugar o último campeonato.